近年非常夯的虛擬實境（VR），不只給電玩玩家帶來全新的視聽體驗，也能導入「認知行為治療」中，幫人們克服恐慌症、焦慮症、懼高症等心理問題。

多年前，美國退役軍人美庫爾（Chris Merkle）在伊朗、阿富汗地區執行任務後，長達數年都受創傷後症候群（PTSD）所擾。他變得暴躁易怒，隨時處於備戰狀態、等待狙擊行動。為了回歸日常，美庫爾做了幾次諮商治療，但對於那一段戰爭創傷，他一直沒準備好要開口談。

直到退伍軍人事務部建議美庫爾，可以試試使用虛擬實境（VR）做治療。他不敢相信自己的耳朵：用VR治療，不就得重新經歷那段可怕的日子嗎？這不是等於逼迫他，回到那個不堪回首的時刻嗎？

美庫爾接受建議做VR治療。他拿起假槍、戴上眼鏡，進入那個為他設計的軍旅情境。大漠風沙、軍用卡車、朝他開槍的敵軍...種種逼真細節，令美庫爾不可思議。長達10多年不敢回想的過往，竟在眼前一幕幕如實上演。他的肌肉緊繃、心跳加速，恐懼無比，卻也如釋重負。

「我的大腦告訴我，這些事情都發生過，而我的身體也有所反應。」

當美庫爾摘下眼鏡，他感覺到自己完成了某件重要的事情，而這份成就感也轉為深沉的慰藉。這麼多年過去，他不斷被自己的記憶凌虐著，但在VR中直面創傷，卻也讓他意識到：我活下來了，才能回看過往。「這是至今最大的進步了。」美庫爾說。

●什麼是認知行為治療？

每個人的生命經歷、價值觀念都不同，所以面對外界，我們不可能完全客觀，而是帶著主觀的想法或投射。這些想法也會被反映在行為上，換句話說，行為通常是由某些認知所驅動，只是自己未必會察覺。

比方說，童年時曾受某種創傷，讓你成了缺乏自信的人，下意識會認為「我很差」，那麼在待人接物上，你就可能比較害怕挑戰、自我設限。又或者是曾在戰爭中面臨生死交關，即便戰爭結束了，仍會誤以為自己處於危險當中，時時過度警戒。這些都是主觀認知影響客觀事實，進而再改變日常行為的具體例子。

而「認知行為治療（CBT）」，就是要改變你對客觀環境的主觀認識，以導正扭曲的慣性思維，影響日常的行為習慣。

許多研究都證實，認知行為治療的效果，比起服藥控制、單純的心理諮商更有用。臨床實驗也證明，認知行為治療能有效處理不同種類的情緒困擾，包括：憂鬱症、強迫症、社交焦慮症，甚至憤怒、自尊低落、病痛或疲倦等身體問題。

●為什麼VR也能治療？

一般的認知行為治療，主要分成幾個階段：

1.找到問題：意識到思考中的盲點或是問題來源

2.重塑問題：奠基於客觀事實，重新評價這些盲點

3.深度認識：對他人的行為或動機作更深度的認識

4.重建機制：建立更完善的思考、決策、行為機制

根據美國心理學會，認知行為治療也很注重行為的改變。比如讓患者直面恐懼的「暴露療法」，或者透過角色扮演、幫患者先模擬真實的情境等等。

而VR的擬真性強、彈性高，能建立非常逼真的模擬情境，也可以隨時調整模擬的強度，幫助患者循序漸進地適應療程。如美國奧斯汀的科技新創Rey，就是結合VR等沉浸式科技與傳統認知療法，協助患者克服心理障礙，治療恐懼症、創傷後壓力症候群。

Rey創辦人、戈巴拉克瑞希南（Deepak Gopalakrishna）醫師指出，恐懼感通常源於記憶中特定的「觸發機制」，進而導致恐懼、強迫、逃避等生理症狀。該公司便是運用新科技，訓練患者大腦的觸發反應，改變容易進入恐懼狀態的慣性。

●怎麼用VR做心理治療？

拿懼高症來舉例。對有懼高症的人來說，即便只是站到窗台邊往下看，都可能讓恐慌發作，產生暈眩、噁心不適感。使用VR讓患者居高臨下，同時裝上生物感測器，偵測患者的恐懼反應指數。

控制人員可以掌握何時提高訓練程度、改變觸發機制的強度，來提升整體療程的效果。

過程中，搭配心理健康專家引導，一步步重建患者對高度的認識，拋開既有認知（如：危險、易落...）。當患者回到現實生活，就能洗刷過去對高度的恐懼，想起VR治療時的經驗，不再一味懼高、逃避。

「我們在VR中建構的治療方案，也將認知行為療法導入軟體。」戈巴拉克瑞希南指出，他們的希望能透過充分的數位化，優化諮商流程，同時也更密切監控患者的身心狀態。他們的最終目標，是大幅縮減治療時間與成本，並提供更多治療可能性。

●「線上化」還不夠 VR提升心理治療品質

目前，該公司已經發表產品，針對恐慌症、思覺失調、創傷後壓力症候群、懼高症、社交恐懼症等疾病，都有提供治療方案，未來預計會持續擴大範圍，幫患者克服強迫症、上台恐懼症。

●隨著新冠疫情延燒，遠距醫療蔚為趨勢

但戈巴拉克瑞希南指出，直到現在，針對心理健康的遠距醫療選項依然不多，而他不認為遠距心理治療，只要單純把一切都「線上化」就足夠了。

「把治療場景從諮商室轉往Zoom聊天室，事實上不會帶來什麼改變。」戈巴拉克瑞希南說：「不能只是為了科技而科技，不能只確保可用性（accessibility），而是要在可用性之外，顧及到使用跟治療的品質。」

不過也有專家指出，有關VR治療對心理的影響，學界目前掌握有限。有一定的風險是，民眾在缺乏專家輔佐的情況下，自行使用VR重回創傷現場，這恐讓治療成效變得不可控。倫敦大學學院研究員羅傑斯（Jonathan Rogers）就說，他認為在心理治療上，VR不會成為唯一解方，服藥與心理諮商依然具有不可取代的重要性。