1名4歲男童由家長發現，經常全身搔癢一直抓，特別在天氣熱容易流汗時，嚴重時不但抓到破皮流血，在手肘與膝蓋內側也有紅疹與丘疹，軀幹也有大範圍皮膚乾燥與脫屑，家長協助就醫才漸漸改善症狀，父親回想自己小時候也有類似狀況。

●異位性皮膚炎 在台灣盛行率約8%至10%

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，小男童個案皮膚症狀是很典型的異位性皮膚炎，好發原因與遺傳有很大關係，再加上環境影響，例如天氣熱、流汗多、空氣濕度高等都可能誘發，異位性皮膚炎在台灣盛行率約8%至10%，當中50%會在1歲內出現症狀，30%會在1至5歲時發現異狀確診。

蘇軏接著說，異位性皮膚炎是過敏反應之一，當皮膚接觸到過敏物質，病患容易因為搔癢而一直抓，但是一抓皮膚保護功能就受損，小傷口越多接觸到過敏物質越多，皮膚發炎搔癢就更嚴重，病患往往就抓的越大力，不知不覺就步入負面循環；蘇軏強調，藉由正確醫療方式才有機會改善。

●治療異位性皮膚炎 大多會先採外用類固醇

蘇軏強調，異位性皮膚炎治療，大多會先採外用類固醇，擦拭在病兆處降低搔癢感，減少雙手去抓皮膚，阻擋惡性循環第1步。

病患在調理期間，也要減少刺激物接觸，做好皮膚保濕，例如幼童運動完，一定要把身體洗乾淨，否則鹽結晶顆粒很有可能刺激皮膚，不過洗澡水溫要特別注意。

●洗澡水太熱 很有可能傷害皮膚保護層

蘇軏提醒，異位性皮膚炎需要長時間的治療及保養，當小孩經常東抓西抓，身上出現抓痕，可留意發生的部位、時間點及是否持續或反覆發作。因疫情出現的生活型態、睡眠作息改變、面對未來的不確定感，都會增加身體和情緒的壓力，也可能導致異位性皮膚炎惡化，

蘇軏補充，許多人洗澡喜歡用熱水，其實水溫只要手觸碰後微溫就可，水太熱很有可能傷害皮膚保護層，洗完澡可以全身擦乳液、乳霜、凡士林等產品，保護住皮膚不讓水分流失，夏天可以用較清爽的乳液，冬天可以選擇較濃稠乳霜或凡士林，執行一段時間發現沒有作用，就要立刻再次就醫治療。