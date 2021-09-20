陳小姐38歲，是一位百貨公司的櫃姐，走進診間跟醫師表示，兩隻小腿的血管越來越明顯，以前只是細細的血絲，現在不只變多，有些還凸出來了，上完班一整天小腿還常常會痛，有時候回家會抽筋。

●靜脈曲張盛行率相當高

內湖國泰診所皮膚科主治醫師曾奕騰表示，經過詳細的問診，陳小姐從大學時代開始，腳踝附近有許多紅的或紫的血管擴張，隨著年紀增長越來越多，在開始從事櫃姐的工作後，症狀變得更加明顯，而陳小姐的母親也有類似的症狀。

靜脈曲張（台語俗稱：浮腳筋）盛行率相當高，2012年美國統計至少20％民眾有相關症狀，若將較輕微的血管擴張也算進去，可能高達70％民眾有相關的問題，然而根據過去的統計，在台灣每年只有約不到1％的病人尋求醫療協助，即便在台灣靜脈曲張盛行率可能不及美國，然而根據臨床觀察，仍有很多病人未就醫並獲得適當的處置。

●久坐久站是惡化因子

曾奕騰指出，成因包含個人體質、家族遺傳、懷孕時血液容積及腹內壓上升、賀爾蒙變化、外傷、感染或藥物等造成靜脈發炎、先前曾有靜脈血栓等。久坐久站則是常見的惡化因子，在特定職業（櫃姐、教師、服務生等）尤其常見。

靜脈曲張依據臨床症狀分為：血管擴張或較粗的網狀靜脈為1級，如有凸起如蚯蚓狀的為2級，合併水腫症狀為3級，如出現鬱積性皮膚炎、色素沉澱、脂肪真皮硬化症等為4級，更嚴重有潰瘍但癒合者為5級，如有未癒合或無法癒合之潰瘍則為6級。

曾奕騰說明，由此可見靜脈曲張絕非僅是美觀問題，還可能造成各種皮膚的症狀，臨床上也常遇到病患以疼痛或小腿肌肉痙攣表現。

此外，2018年美國統計，罹患靜脈曲張的患者相對正常人，有較高風險罹患深部靜脈栓塞，甚至可能危及性命的肺栓塞，因此有相關症狀的病患，應積極就醫尋求治療。

●治療方式因程度有異

曾奕騰表示，治療的方式，依據症狀嚴重度做區分，血管擴張及網狀靜脈可以硬化劑、雷射治療，凸起的靜脈亦可以硬化劑治療或手術剝除，如果表淺靜脈系統的主幹（大隱靜脈、小隱靜脈）有回流或曲張，可以雷射或射頻燒灼、靜脈黏膠黏合或是採取手術剝除，且主幹的治療應優先於分支，以減少復發的機會。

曾奕騰特別強調，「彈性襪」的穿著對於已形成的靜脈曲張，多半只能達到「維持現狀、減緩惡化」的效果，改善靜脈曲張的程度相對有限，但是對於有水腫、潰瘍等症狀的病患仍有相當程度的幫助，且於施打完硬化劑、燒灼、手術後仍需搭配穿著一定時間的彈性襪，以增加治療的效果及減少治療相關的副作用。