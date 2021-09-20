綜藝天王吳宗憲12日低調嫁女兒，二女兒吳則含（Vivian）和朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）在台北某飯店舉行證婚儀式。本刊接獲爆料，有在場人士指出，吳宗憲上台致詞時，除了唱歌、置入自家商品外，他突然脫口稱自己口袋裡「有新冠肺炎的解藥」，本該是溫馨祝福的場面，台下80名親友瞬間是滿頭問號。

Sandy當天受訪時，透露婚禮細節，表示父親吳宗憲嫁女兒非常開心，「先帶來一首歌，再微置入產品」，因為男方爸爸是佛教徒，仍為基督徒小倆口唸聖經，吳宗憲發揮幽默感，在台上開玩笑說要唸法華經回敬，被Sandy阻止便作罷。

據了解，向來妙語如珠暢所欲言的吳宗憲，當著台下眾多政商親友，好康相報地推薦了自己的商品外，突然宣布說他已拿到新冠肺炎的解藥，且信誓旦旦保證絕對藥到病除，「吃了三天就能痊癒」、「藥現在就在我的口袋裡」、「只送不賣收入做公益」！讓原本笑中帶淚的場面氣氛突變。據悉吳宗憲已不只一次向人提到有新冠肺炎解藥，還說要傾力去支持生產，但會在女兒婚禮上提到這件事，令台下不少親友微錯愕也微尷尬。

吳宗憲在婚禮上又說又唱又置入，還提及有新冠肺炎解藥，對父親在婚禮上的表現，吳姍儒覺得滿可愛的。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

其實Sandy當天有提到：「他個性就是這樣，越緊張感動，他就會越用各種開玩笑的方式帶過，我覺得其實看了滿可愛的。」更說吳宗憲罕見地準備了3大張歌詞，帶著上台唱，Sandy也沒見過他這樣的一面：「那是緊張吧！」只是天王的緊張方式，可能讓其他親友不太能理解。

Sandy也說，吳宗憲在場內的反應就是一個父親，在鏡頭外，他一直忙著拿手機偷拍女兒Vivian，來到接吻環節時，受祝福的小倆口害羞地接吻，吳宗憲卻突然說：「再一次！我沒拍到！」感人的拜別場面，吳宗憲也強忍著沒讓眼淚掉出來，Sandy笑說都是現場燈光太強，讓害羞的父親難以釋放。

吳宗憲在婚禮上流露出不捨女兒出嫁的神情，令人動容。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

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