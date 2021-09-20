吳宗憲向來嘴快，在二女兒婚禮上置入商品、稱有新冠肺炎解藥，讓親友覺得婚禮場合這樣的發言不太適合。其實他過去有過不少失言的風波，近年最爭議的，除了先前因捐贈快篩劑要搭配註冊PG Talk的APP引發爭議外，當屬「憂鬱症都是不知足」，以及高以翔的過世是「韓國人害的」等發言。

吳宗憲之前曾因為捐贈快篩劑惹議，他今年6月以PGT通訊軟體執行長身分，捐出價值3千萬元的快篩試劑，但新北市永和安和里長鄧長安臉書發文指控此舉是「假好心真行銷」，因申請吳宗憲的快篩試劑須註冊PG Talk的APP，有個資問題，稱吳宗憲是「空手套白狼」。事後吳宗憲透過律師提告，怒轟：「我是憲哥做什麼秀啊？我還不夠紅是嗎？」、「這位里長下次就選不上！」

今年六月吳宗憲因捐快篩試劑要求要先註冊PG Talk的APP引發爭議。（圖／PGTalk提供）

去年在《綜藝大熱門》中，吳宗憲聽聞李明川說過去的憂鬱症狀況，脫口說出「憂鬱症患者都是因為『不知足』，生命當中你要想的是擁有的，而不是失去的」，引來外界抨擊，認為污名化憂鬱症患者，且沒同理心。網友更起底他10年前訪問蔡依林時，講了同樣論點，但事後吳宗憲反駁稱被斷章取義，認為自己沒失言，而當事人李明川則高EQ化解：「我是真心相信憲哥是希望我能過得更好才會脫口而出，不如就讓我們一起告別『不知足』，迎向『知足常樂』吧！」

而2019年吳宗憲談到高以翔在大陸錄節目猝死，一句「韓國人害的，韓國綜藝太智障了」，讓南韓網友覺得莫名其妙且憤怒，覺得是瘋子的邏輯，他則回應，要大家深思「韓國人害的」這句話背後意義，是呼籲韓國演藝文化要健康一點，「韓國的演藝文化，確實讓他們在全世界賺到了大把的鈔票，但是這種把藝人當作神經病的真人秀，不值得推崇。」

去年吳宗憲曾在節目上表示憂鬱症是因為「不知足」，被批沒有同理心。（圖／翻攝自網路）

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