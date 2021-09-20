綜藝天王吳宗憲（憲哥）9月12日風光嫁女，二女兒吳則含和前新北市長朱立倫的外甥蔣豐蔚在萬豪酒店舉行婚禮；而時間往前3天，9日深夜11點左右憲哥兒子吳睿軒（鹿希派），和交往多年的女友水兒，被本刊直擊漫步過街正準備回家，兩人感情依舊穩定。

不同於二姊婚禮上的西裝配上華麗領結正式打扮，這晚鹿希派穿著T恤和寬鬆格子褲，搭配拖鞋與粉色棒球帽，打扮非常休閒，手上則拎著不知是人食還是鳥食，裝了滿滿一袋；身旁的水兒穿著寬版連身工作褲，正小心翼翼地捧著鹿希派的愛鳥「鸚兒」，也許是鳥籠過大讓水兒雙手難以掌握，偶爾還需停下喬好位置後才能繼續前進，畫面相當有趣。

隔日（10日）下午1點02分，獨自出門的鹿希派，腳上換穿成一雙白色球鞋，除此之外全身裝扮仍與昨夜一模一樣，僅手上從提袋變成提包。衣服未換的他更一邊吃著手上的三明治，一邊查看著手機訊息，看來連忙出門有要事處理。連忙吃完後，他立即搭上小黃離去，整個過程僅短短2分鐘。

隔日再次從鹿希派家中現身的女友水兒，中空辣秀小蠻腰，川字腹肌若隱若顯，身材維持得非常好。（圖／本刊攝影組）

鹿希派出門後2個半小時，女友水兒再度提著裝有鹿希派愛鳥剛果灰鸚鵡「鸚兒」的鳥籠出門。換上薄外套長褲內搭運動內衣的她，中空辣秀腹肌，好身材畢露，打扮輕鬆卻又不失時尚，模特兒私下裝扮就是這麼樸實無華。反觀前陣子演出工作因疫情全面暫停的鹿希派，曾表示自己樂得在家當宅男，做音樂、打電腦和追劇，很會利用時間，只是不知是否因為多吃少運動，身材略顯豐腴。

三級警戒讓演出工作全部停擺，宅在家的鹿希派似乎不小心有了疫情肥。（圖／本刊攝影組）

至於愛鳥「鸚兒」，鹿希派說去年某天經過鳥園時看到剛果灰鸚鵡，覺得非常可愛，考慮一周後決定將牠帶回家，還上網自學飼養相關知識，更表示：「我覺得鸚鵡就像個性比較偏執的女朋友，要悉心照顧，付出很多關心和愛心，不然牠可能會傷害自己。」先前鹿希派住處遭老爸憲哥突擊，被嫌鳥屎臭，鹿西派解釋臭的是未倒的垃圾，並非鳥屎；女友水兒更特別在IG限動發文幫腔：「家中地上並非鳥屎，而是『尿酸』的痕跡，希望大家不要再誤會。」看來兩人都非常愛鳥。

愛鳥「鸚兒」是鹿希派去年收編的寵物，他表示平日就把鸚兒當成女友一般細心照料。（圖／容易文創提供）

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