大谷翔平在觀眾MVP呼聲中三振查普曼，化解滿壘危機。（MLB臉書）

天使隊大谷翔平20日登板先發，挑戰百年來首位10轟、10勝的「二刀流」紀錄，他雖然繳出8局失2分、10次奪三振的好表現，無奈運動家投手孟塔斯(Frankie Montas)更是神勇，7局只被天使打線擊出1支安打。天使一直到9局下才追平比分，運動家3-2在延長賽獲勝，大谷用掉108球無關勝負（9勝2敗），自責分率降到3.28。

前兩局平安度過之後，大谷第3局遭到運動家捕手高梅茲(Yan Gomes)逮中一顆比較甜的滑球，轟到中外野牆外成為陽春炮。接下來運動家又靠著守備失誤上壘，大谷保持冷靜以三振和內滾化解危機。

運動家猛將查普曼(Matt Chapman)在第2局擊出強勁的平飛二壘打，當時他們沒得分，但第4局又輪到查普曼，這次他第一球就出棒轟成全場第2發陽春炮。

第8局大谷繼續投，接連四壞與觸身球弄成1出局滿壘，面臨最大的一次失分危機。天使總教練開會之後沒有換投，大谷全部把球鎖定在好球帶角落，成功三振掉查普曼！觀眾高呼「MVP」大聲喝采，大谷自己亦十分振奮，這是他單場飆出的第10K。

打擊方面大谷2打數掛零，獲得兩次四壞保送。天使打線到9局下最後關頭才甦醒，連續3支安打，包括羅哈斯(Jose Rojas)一棒敲回兩分扳平戰局，幫大谷的敗投解套。可惜運動家仍在第10局獲勝，3連戰橫掃天使。

運動家投手孟塔斯同樣無關勝負（12勝9敗），孟塔斯曾在2019年對決時修理過大谷翔平，後來孟塔斯被發現吃禁藥，遭到80場禁賽懲罰。