1名網友的父親過世後在本月19日辦出殯，沒想到當天父親遭中壢殯儀館某禮儀社搞錯身分，遺體一早從冰櫃裡拿出、洗身體化妝後，竟送到另戶人家辦告別式，之後即送去火化，等到該網友發現後，父親已火化完進納骨塔，他甚至無法撿骨，他事後上網怒批對方禮儀社過程中從未確認身分，事後也不認錯。

該名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他的父親與對方是同一天出殯，對方家屬在19日早上瞻仰遺容，遺體就進行封棺，當時棺木上就已貼著他父親的名字，且姓氏完全不同，雖然兩家的棺木都是黃色，但他的父親是加大棺材，且父親水腫嚴重，怒批對方禮儀社將棺木從冰庫推出、為遺體洗身體時，均未再三確認身分。

1名網友的父親遺體遭中壢殯儀館某禮儀社弄錯身分，送到某戶人家辦告別式後即送去火化，該網友再見到父親已成灰。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友說，對方禮儀社之後便封棺，將遺體送往桃園進行火化，等到他們發現時，對方禮儀社才通知燒錯人了，他怒說「撿骨都沒得撿」，而對方的遺體仍在冰庫中；他與家屬當下得知此事相當憤怒，但警方說可以刑法「毀損屍體」提告對方，但告成機率不大，建議提起民事訴訟就好；該網友說今日（20）燒紙錢時，他不斷喊「爸爸來領錢喔」，卻連續擲出6個笑筊，連弟弟也是連續2個笑筊。

該網友說，目前此事已鬧到議員、火葬場館長都知道，對方禮儀社還不斷推說棺木上沒有QRcode，讓他相當不滿；其他網友紛紛痛批太誇張，「不是有瞻仰儀容嗎」、「9/19對方家屬瞻仰你爸的遺容，沒發現領錯人了嗎？」、「扯爆了，對方跟葬儀社都誇張」。