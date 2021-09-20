中秋節連續假期第3天，不少出遊民眾準備回程，今重點路段集中各風景區周邊，部分省道恐爆大量。國道以北上為主，交通部高速公路局今針對「超級重點」國道5號實施高乘載管制，不排除一整天都有大批車潮；根據往年經驗，中午過後將塞到晚上。

過完中秋節，再來至少4天以上的連續假期，要等到明年春節了。許多民眾不畏疫情出遊，中南部、東部湧現爆滿人群，預估連假第3天，部分民眾準備回程。交通部公路總局指出，今風景區周邊為重點路段，特別要注意7大路段。

包括台2線福隆至瑞濱、萬里至大武崙、關渡到淡水，上述路線以前往北海岸為主；台3線及台7線大溪至慈湖；台9線（礁溪路段）；台14甲線霧社至清境農場；台21線（日月潭），從上午9點到晚上7點，都有旅遊車潮。

（交通部高速公路局提供）

國道部分，西部的國1、國3預期較平均；國5列管制重點，尤其今北上（往台北）最恐怖，一個不小心可能嚴重壅塞，根據以往經驗，「塞個半天是常有的事」。

高公局今實施高乘載管制，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北上入口，下午2點起至晚上9點，小客車必須坐滿3人才放行，提醒民眾注意。