近日網路上流傳一段對話，因內容出現許多「www」、「燦笑」、「呀咧呀咧」等字眼引發討論，就連桃園市長鄭文燦也意外成了梗圖主角，一張「燦笑摸頭」照片引爆網友瘋傳，甚至因此釣出本人回應。

最近網路上流傳幾張男女對話截圖，男方看似在追求女方，因對話中經常出現「www」、「燦笑」、「呀咧呀咧」，引發討論。

而臉書粉專「厭世工程師」18日分享一張梗圖，主角竟是桃園市長鄭文燦，摸著自己的頭，搭配靦腆笑容，圖上還有「www（燦笑（摸頭」字樣。文章PO出後引來上萬網友按讚，甚至釣出鄭文燦本人留言說，「原來如此啊ww（燦笑」「呀咧呀咧，真是謝謝大家捧場www（摸頭」。

臉書粉專「厭世工程師」PO出鄭文燦梗圖，釣出本人回應。（圖／摘自厭世工程師臉書）

鄭文燦昨日也在自己臉書分享該張梗圖，寫下「呀咧呀咧，中秋連假，很多同學都會相約出遊，但提醒大家，不管是對異性或同性，聊天的時候都要互相尊重喔www（扶額（燦笑」。鄭文燦也說，圖片為網友創作，研究很久才看懂；並在留言處表示，「很想知道是哪位網友做圖的www」。