印地安人看來是下定決心不讓洋基過關了，前一戰11-3大勝之後，20日他們再以11-1打爆洋基，包括拉米瑞茲(José Ramírez )、張育成兩人演出3安猛打賞（拉米瑞茲單場4安），全隊16安轟得洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)暈頭轉向。寇爾5.2局狂失7分、被敲10安打吞下敗投，成為他加盟洋基以來最狼狽的一役。

Our 7th run of the day on Gerrit Cole comes courtesy of Roberto Pérez.#OurCLE pic.twitter.com/LbJmDucTQF — Cleveland Indians (@Indians) September 19 2021

張育成先前碰到已被淘汰的雙城隊都是靜悄悄的，這回遇上正在衝刺季後賽的洋基他卻熱血沸騰，生涯首次繳出猛打賞，近兩場合計5安打包含1發全壘打。此戰他任先發三壘手打第6棒，碰上首局就搖搖欲墜失掉兩分的寇爾，張育成擊出雙殺打。

第3局再輪到張育成打擊，這次同樣是在寇爾失掉兩分之後，張育成第一球就出棒敲成左外野滾地安打。張育成第5局遭到三振，第7局他上來的時候洋基已經換投了，盧特奇(Lucas Luetge)正好是張育成擅長對付的左投，他一棒擊出中間方向平飛安打，碰巧二壘有跑者，順帶進帳1分打點。

9局上印地安人大幅領先9分，但是張育成絕不留情，再打成左外野平飛安打，單場第3安創下他大聯盟最佳紀錄。後來隊友一陣亂棒將張育成送回本壘，正好是全場最後一分。

張育成系列賽首戰吞下再見三振，他連續兩場狠狠報復了洋基，打擊率回升到0.224。寇爾的失敗也敲響洋基的警鐘，同日紅襪、藍鳥都多添1勝，洋基因此在美聯外卡爭奪戰落後1.5場勝差，距離後頭的運動家僅有半場勝差。