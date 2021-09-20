入秋首波東北季風周五起報到，氣象專家吳德榮表示，周五至周日受到微弱東北風影響，北海岸、東北角有局部雨，北台灣偶有局部短暫降雨，氣溫略降轉涼。同時，中秋連假進入第3天，氣象局表示，今天僅中南部及山區有午後短暫雷陣雨，是連假期間最適合賞月的日子。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，周五至周日(24至26日)北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，北台灣雲量稍增，也偶有局部短暫降雨的機率；溫度方面則是氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天至周四(23日)受太平洋高壓影響，白天全台晴朗炎熱，午後有對流在山區發展，擴展至少部分鄰近平地。今明兩天的中秋連假，全台皆有較高的賞月機率。今天氣溫北部23至36度，中部24至35度；南部24至36度，東部23至35度。

氣象局也表示，今天中午過後中南部及山區有局部短暫雷陣雨，最適合賞月，明天、周三(21、22日)北部、山區、中南部近山區平地午後有局部短暫雷陣雨，周四至周日(23至26日)午後雷陣雨縮小至山區及中南部近山區平地。此外，明天至周日(21至26日)南方有些許水氣移入，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨。