XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機

雖然美國還在研製XQ-58A隱形無人戰機，但中方航空工程師說，他們已看出一些關鍵的性能限制。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，他們根據照片，公開資訊和逆向工程軟體，發現XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機並不擅長空戰。例如，據他們計算，它在迴轉時，只能承受約 1.7倍重力的拉力。但在空中纏鬥中，多數戰機至少需要承受7倍重力的拉力。

這些研究人員說，這是個弱點，但它奇特的設計也顯示，美軍大大突破了傳統，在其他方面有所斬獲。瀋陽飛機設計研究所團隊在《飛機設計》期刊上發表的論文中指出，逆向從XQ-58A的設計過程可以看出，隨著人工智慧和網路數據傳輸技術的不斷突破，以XQ-58A為代表的「忠誠僚機」將逐漸成為戰場上的主力，並成為人機協同作戰模式變革的主導新力量。

美國空軍8月和國防承包商奎托斯（戰神，Kratos）簽下價值1320萬美元（近3.7億台幣）的合約，讓XQ-58A能在2023年前服役。而奎托斯5月說，會在今年交付第一架產品。

XQ-58A自從2019年亮相後，前後試飛過6次，但在起降時出過兩次問題。由於它200萬美元（近5560萬台幣）的造價相對低廉，可望大規模生產並部署。此外，它是美國空軍「空中博格」（Skyborg）計畫的骨幹，目標在於充當人工智慧僚機，為F-22和F-35隱形戰機提供戰鬥或偵察支援。事實上，包括波音（Boeing）在內，也推出了類似產品。

而中方會擔心這些無人機，是因為萬一爆發戰爭，它們會進一步增加不確定性。今年稍早一項中方軍事研究警告，美國可能部署大批XQ-58A無人機在東台灣的小島或軍艦上。