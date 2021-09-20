越南DJ「Ngan 98」外型亮眼、身材火辣，不僅在DJ圈擁有高人氣，IG也有超過25萬人追蹤，平時不吝於在社群網站分享辣照的她，近日直接脫下比基尼，雖然用借位方式成功遮住重點部位，但渾圓胸型和神秘地帶依舊被看光，大尺度畫面讓網友看了都快噴鼻血。

Ngan 98近日曬出脫下比基尼辣照，只見她巧妙用鏡頭借位的方式，遮擋重點部位，不過傲人雙峰形狀依舊被看光，下半身高衩設計，讓她露出纖細蠻腰，神秘地帶更是若隱若現，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

「太犯規了啦」、「怎麼可以這麼可愛身材又這麼好」，還有人敲碗「請放下它」，引起熱議。事實上，Ngan 98大膽作風曾被當地官員盯上，去年她穿著黑色比基尼出席酒吧活動，未料卻因太過火辣，被相關部門盯上。

越南警方認為她有損國家文化、社會風化，決定調查該間夜店是否有從事性交易，以及將傳喚Ngan 98到案說明。這讓她相當不滿，表示演出當日她只是穿著一般的比基尼，和其他辣妹沒有差別，為何只查她一人。

另外，她也表示到別的地區演出時，其他DJ也會比基尼配丁字褲，她當天表演服裝已經算是相對保守的。