小編今天(20日)精選5件不可不知的國內外財經大事。在全球消費性電子供應鏈零組件持續缺貨中，i13加量又降價，無形中提升了CP值，吸引果粉爭相加入預購行列，將為台積電、大立光、和碩、鴻海、欣興、宏捷科、穩懋等台廠供應鏈帶來出貨成長新動能。

【1】i13預購熱 蘋果鏈喊衝

iPhone 13於17日晚上8點開放預購，包括中國大陸及台灣市場在內的全球市場紛紛傳出預購超乎預期熱絡的消息。市場人士分析，iPhone 13後續買氣若能延續預購熱潮，將為台積電、大立光、和碩、鴻海、欣興、宏捷科、穩懋等台廠供應鏈帶來出貨成長新動能。而目前全球尚有2.5億果粉還使用3年前甚至更早的舊款iPhone，也成為引爆i13換機潮的潛在動能。

【2】大陸掀拉貨潮 中鋼中鴻樂透

大陸十一長假即將登場，至少七天的假期，看好帶動觀光、汽車、家電、房地產等市場需求，預期長假後將掀起鋼材拉貨潮，中鋼、中鴻等相關鋼廠受惠最大。

【3】台灣5G網速 排名全球第一

根據OpenSignal全球5G網速最新調查指出，台灣的5G上傳速度58.9Mbps、下載峰值網速963.2Mbps、已接近1 Gbps，這兩項指標均名列全球排名第一。

【4】IPO旺季到 力積電成重頭戲

時序進入下半年IPO旺季，繼八方雲集之後，永豐實與華景電將於29日同步掛牌，加上重量級晶圓代工廠力積電等八檔有望於12月底掛牌上市，全年IPO家數將突破20檔。法人指出，繼八方雲集之後，近期新股蜜月行情強弱互現，IPO「穩賺」的蜜月神話受到挑戰。

【5】營建成本飆 建商：都更慘了

營建成本飆上史上最高，都更、危老重建的權變共同負擔費用，淪為燙手山竽，儘管雙北市府陸續調高建物工程造價11％～20％，但還是補不了營建成本暴漲三成的缺口；長虹建設董事長李文造、甲山林集團董事長祝文宇示警：營建成本飆升，都更案、合建案「慘了！」