行政院3＋11書面報告未提3+11是破口，強調「台灣能從每日確診6、700人降為零確診，一次又一次化險為夷，守住疫情讓世界讚嘆！」內容被外界認為避重就輕。國民黨立委李貴敏日前也在臉書痛批，行政院長蘇貞昌提交立院「3＋11」專案報告，實在讓人傻眼，這份報告沒有事實沒有真相，只有敷衍帶過，妄圖靠著大內宣一手遮天，顛倒是非，甩鍋責任。

李貴敏18日在臉書提到，該報告看不到任何反省檢討，更看不出政府討論與決策的具體過程，甚麼都藏在黑箱裡，還吹噓台灣防疫是所謂「亂世中的第二次防疫奇蹟」？若真相如此，為何防疫要升級？為何800多條人命因疫死亡？為何要花幾千多億預算紓困？這份報告沒有事實沒有真相，只有敷衍帶過，妄圖靠著大內宣一手遮天，顛倒是非，甩鍋責任，蘇內閣是時間該下台了，讓有能力的人來面對台灣的危機吧。

李貴敏指出，如果政府疫苗採購順利，讓國人如期施打疫苗，會有這樣的破口嗎？結果當民間團體、企業嘗試伸出援手買疫苗，卻遭到政府拖延與杯葛，還曾看衰民間，認為「民間買不到疫苗」，結果現在還不是要跟民間企業搶功？官員這種驕傲自滿的自大心態，碰到事情就甩鍋，不正是外媒眼中台灣防疫成果一落千丈的原因嗎？

最後，李貴敏指出，「3＋11」破口不是今天才發生的事，4月份就發生了，幾個月以來，犧牲800條人命、無數家庭破碎，卻看不到有任何檢討，更把疫情破口講成德政，國民黨當然不會接受這種睜眼說瞎話，台灣防疫好棒棒的講法。