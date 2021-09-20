新北市中和分局國光派出所2名員警去年4月在酒測攔查點發現1名15歲少年無照駕車，少年遭欄後企圖加速闖過臨檢站，險先撞上員警，隨即遭數名警力壓制在地，其中陳姓員警朝他頭部猛踹一腳；當下有民眾勸阻，疑似還遭另名詹姓員警嗆「下來啊，請你呷慶記」，檢方近日對陳員判緩起訴、詹員則不起訴處分。

事發影片中，該陳姓員警當時攔查無照駕車的16歲鄭姓少年，警方包圍轎車後，鄭男載著友人企圖闖過臨檢站，差點撞傷員警，遭警方立刻反擊壓制在地，接著陳姓員警就朝其中一人踹了一腳，還有員警扯頭髮，怒斥「是不是趕著去投胎」；附近住戶聽到聲響查看，發現警方暴行後勸阻，疑似遭1名詹姓員警嗆「他拒檢耶，下來啊，請你呷慶記！」

屁孩無照駕駛拒檢落跑 警壓制「腳踹頭」影片曝、網掀議論（約45秒處，影片來自YouTube，若遭移除請見諒）

影片曝光引發軒然大波，各方政黨怒批員警執法過當，而陳姓員警也遭警局依執法過當處申誡2次；事後陳姓、詹姓員警挨告傷害罪與恐嚇危安罪，不過檢方勘驗錄影發現詹員有說出「就你、慶記」，但沒有明顯「請你呷慶記」1句，且遭罵民眾也出面說理解警方當時有壓力、情緒緊繃，不認為遭恐嚇，檢方因此判不起訴。

而踹人頭部的陳姓員警受外界強力抨擊，檢方考量到他尚有悔意，因為追捕衝撞臨檢點的少年過於激動，導致舉動失當，但沒有造成對方二次傷害，且傷勢輕微，雙方已和解並表達不願追究，檢方因此同意緩起訴。