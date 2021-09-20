才跟火箭宣布分道揚鑣，且不再替火箭出賽的沃爾，這下子是否「表態」太明顯？根據美媒20日爆料，快艇正在跟火箭討論交易沃爾的可能性，活塞與熱火也有興趣招募沃爾，不過沃爾被發現人在洛杉磯比佛利山，跟快艇後衛保羅喬治一起出遊，同行者還有七六人後衛班西蒙斯。

沃爾這種還沒被交易，就去跟對方明星球員混在一起的舉動，無疑是在對外宣告趕緊把他交易，可惜快艇擁有「雙星」里歐納德、保羅喬治，薪資空間本來就很有限，恐怕很難吃下沃爾還剩兩年9100萬美元合約，加上火箭沒有打算買斷沃爾。

只是去年夏天被巫師交易到火箭的沃爾，待在火箭的日子並不開心，除了傷痛持續干擾，也因火箭進入重建期間，早就沒把沃爾放在未來計畫之中，雙方自然漸行漸遠，也讓沃爾只好宣告跟火箭分道揚鑣，只是他的「毒藥」合約問題依舊無解。

假如快艇真的可以排出萬難，從火箭那邊交易來沃爾，他們也可以真正擁有「三巨頭」陣容，不過里歐納德將因膝蓋前十字韌帶傷勢，新球季已經提前報銷，等同下個球季不太可能看到里歐納德上場，快艇真有必要現在就去爭取沃爾的加盟嗎？