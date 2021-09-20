大秀派出所結合台中市水幫漁公益協會及各里里長，攜手贈慰問品給中低收入戶及弱勢家庭。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大秀派出所結合台中市水幫漁公益協會及各里里長，攜手贈慰問品給中低收入戶及弱勢家庭。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

中秋假期到來，台中市清水警分局大秀派出所所長何易軒、警員吳芓瑩結合台中市水幫漁公益協會及各里里長，共同攜手贈慰問品予轄內中低收入戶及弱勢家庭，讓大家度過一個溫馨愉快佳節。一位瘖啞老太太更是激動落淚，頻頻拱手致謝，民眾也不斷誇獎女警，不僅人美心也美。

大秀派出所所警員吳芓瑩特地於中秋前夕，與轄內里長前往查處轄內有無弱勢民眾，發現有許多獨居老人、單親家庭生活困頓、亟待社會伸出援手。水幫漁公益協會得知消息後義不容辭，立刻準備物資會同各里里長，在中秋前夕親自贈送給轄區居民。

其中，一位瘖啞老太太收到物資更是激動落淚，頻頻拱手致謝。民眾也不斷誇獎女警，不僅人美心也美。警方發揮同理心，主動關懷弱勢，在中秋節將屆之際注入一股暖流，讓這些弱勢家庭即時獲得足夠的資源、開心與家人團圓。

大秀所所長何易軒表示，派出所員警平時巡邏、勤區查察時便會留意居民狀況，結合警政、社福單位及地方慈善團體等聯繫網絡，向轄區民眾適時伸出援手。期盼藉著此次善舉，喚起更多社會大眾與企業的愛心，達到拋磚引玉效果。中秋連續假期，警方持續堅守崗位維持治安平穩及交通順暢，讓大家能平安快樂的過節。