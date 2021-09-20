《ESPN》在20日公布新球季有望快速突破或進步的球隊預測，結果擁有健康的「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，以及卓雷蒙格林的勇士，拿下39分(含30.0％第一名選票)位居第1，熱火則以26分(含10.0％第一名選票)緊追在後，公牛21分(含20.0％第一名選票)位居第3。

儘管柯瑞上季三分火力再次爆發，勇士仍然連輸兩場附加賽，無緣闖進上季季後賽，如今隨著克雷湯普生滿血復活，勇士總算可以不再依賴柯瑞一人火力，加上卓雷蒙格林、重新歸隊的伊戈達拉，勇士確實很有機會重回西區8強行列，更闖進明年季後賽。

至於上季表現令人失望的熱火，新球季加入羅瑞、塔克兩名一攻、一守的好手，搭配吉米巴特勒與阿德巴約，確實有機會重新變成東區強豪之一；公牛則是補進迪羅薩、朗佐鮑爾與卡魯索，來跟拉文、武切維奇搭配，整體戰力也比上季升級。

《ESPN》同時預測新球季最動盪的球隊，到現在還沒搞定班西蒙斯去留問題的七六人，以61分(含55.0％第一名選票)的高分穩居首位，意外的是補進一堆老將的湖人，也以27分(含10.0％第一名選票)排在第2，看來《ESPN》並不看好湖人總教練佛格有辦法成功整合。