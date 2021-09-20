台中市71歲許姓婦人日前至銀行轉帳28萬元要給孫女投資，因資料填寫錯誤而轉帳失敗，銀行通知她返回處理，並再次確認匯款用途，但許婦回答內容矛盾疑遭詐騙，行員趕緊報警，豐原警分局派員了解，並連繫上孫女表示未有投資情事，及時阻詐成功。

豐原分局頂街派出所警員陳孝嚴、林家慶、洪煒策，17日11時許接獲銀行通報，疑似有民眾遭詐騙，需警方到場協助。

經警方了解，許姓婦人接獲電話表示，孫女投資股票失利急需現金，拜託阿嬤匯款28萬元至指定帳戶，但孫女告知阿嬤，怕被父母親責罵亂投資，希望不要跟任何人說，若銀行行員詢問，要說「單純是孫女需要用錢。」

許婦匯款28萬元至指定帳戶後離去，事後銀行行員發現，所填帳號與匯款帳戶名不符，所以匯款失敗，遂通知許婦返回銀行重新匯款，行員在許婦返回填寫匯款單時，再次確認匯款用途，以及對方是何人等問題，許婦回答之內容矛盾，疑遭到詐騙，遂拖延匯款程序，並通知警方到場了解。

警方了解案情後，告知許婦係詐騙集團常用手法，當下協助撥打電話與孫女確認，孫女表示未有投資股票失利需借款情事，確認為詐騙電話，警方告知此詐騙電話無須理會，民眾才鬆了一口氣，也感謝警方即時協助識破詐騙手法，存款才得以保住。

所長張智凱指出，詐騙手法層出不窮，造成許多民眾不安及困擾，民眾如接聽到疑似詐騙電話，務必冷靜多問多確認，並撥打警政署165防詐騙專線詢問，以免受騙上當。