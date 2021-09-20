【愛傳媒游文玫專欄】9月16日傍晚，感謝仲隆學長安排，文玫受邀至台灣工商企業聯合會第七屆第五次理監事聯席會議後演講。會議由許顯榮理事長主持，在國賓飯店國際廳舉行。

我以「從起拍到落槌～拍賣會運作大解密」為題，闡述了台灣拍賣產業發展歷程及交易稅制改革，透過實際拍賣的影片讓大家了解藝術拍賣會如何運作，分享拍賣官的執槌技巧，最後再以公益慈善拍賣會型式，實際拍賣出花葉移印，手作草木植物染喬其紗蠶絲圍巾，讓與會的理監事、會務顧問實際體驗拍賣現場，充滿愛心的義賣活動深獲全場認同，拍賣金額全數捐贈中華身心障礙運動休閒服務協會，幫助弱勢心智障礙朋友。

當然，演講的最後內容，還要重點宣傳即將於10月22日至25日於世貿一館開展的台北國際藝術博覽會，在疫情的影響下，籌辦過程中雖有挑戰，卻更有信心為藝術愛好者呈現豐富高質感的藝術盛會。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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