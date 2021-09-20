【愛傳媒黃珊珊專欄】以往這個時候，我就跟許多民意代表一樣，不斷奔波在各里的中秋節活動中，一天高達三四十場的鄰里活動，根本沒辦法全部跑完，去年和今年，因為疫情，群聚活動幾乎停擺，中秋節，靜靜地過！

9月18日我去了天母運動公園種樹、中午去動物之家看看工作人員及浪浪們，看到很多民眾還是來認養浪浪，真的很欣慰！下午到寧夏夜市見證企業捐贈夜市攤商家用快篩劑，攤商固定快篩可以讓消費者更安心。

之後趕回市府與市長一起開疫情記者會，接下來接受遠見雜誌專訪五月以來的台北市疫情控制，回想四個月的驚心動魄，還是餘悸猶存！

有一個年輕人幫我做了這張封面圖片，他說跟我聊完天的感受就是：「一件輕衫、挑戰千山」，原來他認為我從小到大都在挑戰不可能的任務，所以圖面是一座一座的高山，而山的線條其實很像是個「人」字，是的，政治就是在管理眾人之事，我每天都在挑戰各種不可能，現在的敵人是變化無常的病毒！

中秋節特別想家，今年我第一次碰到空巢期，小孩離家讀大學，小俠大部分時間由鄰居叔叔阿姨照顧，我則是在台北市大街小巷內穿梭，其實台北就是我的家！

中秋節快樂！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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