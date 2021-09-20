第9輪公費疫苗今天上午10時起開放預約，該輪提供65歲以上、40歲以上第9類及18至22歲共三類民眾預約接種BNT，這也是除了國高中生外，首批開放一般民眾施打的BNT疫苗，另外接種高端第一劑間隔滿4周以上的民眾，今天也可預約高端第二劑，且為了配合地方政府，高端第二劑施打時間也從28日提前至27日開打，

眾所矚目旳BNT疫苗，目前已有逾400萬人填寫施打意願，今上午10時開放65歲以上及18至22歲青年等三類人優先預約，最快25日就打得到。指揮中心表示，若符合今天第9輪疫苗預約資格，但還沒收到簡訊的民眾，可直接上1922公費疫苗預約網站，自行預約接種。以下為《中時新聞網》整理7大相關問題，供民眾參考。

●今天開放預約的第9輪疫苗輪到誰打、打什麼廠牌？

第9輪提供BNT、高端疫苗。

開放預約：今天(20日)早上10時至周三(22日)中午12時止。

對象：

1.BNT第一劑：18至22歲、65歲以上、40歲以上第9類，且意願登記選擇BNT的民眾。

2.高端第二劑：9/28以前符合第二劑接種間隔滿4周以上民眾。

施打時程：

1.BNT：周六(25日)起至10/2。

2.高端：下周一(27日)起至10/2。

●符合今天的第9輪疫苗預約資格，但還沒收到簡訊，可直接上網預約嗎？

可以，指揮中心強調，符合資格但尚未收到簡訊通知者，也可於公費疫苗預約網站上，自行預約接種登記。

●哪些人不可打BNT、高端疫苗？

根據衛福部疾管署資料，BNT疫苗目前依據疫苗仿單之適用接種年齡為12歲以上，接種劑量為0.3 mL。高端則是年齡20歲以上，接種劑量為0.5 mL。

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種之疫苗劑次發生嚴重過敏反應者不予接種，以及發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

●BNT、高端有哪些副作用？

BNT：

1.疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

依據疫苗臨床試驗顯示接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。接種疫苗後可能有發燒反應(38℃)，一般約48小時可緩解。

2.如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，請您就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療端或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」。

3.依據疫苗上市後資料，接種BNT疫苗後曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例。這些病例主要發生在接種後14天內，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性，但評估後BNT疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。

4.若在接種疫苗後出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀（例如：急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等症狀），務必立即就醫。

高端：

常見副作用為注射部位疼痛、壓痛，約71.2%，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位；痠痛、全身無力 36%；肌肉痛27.6%；頭痛22.2%；腹瀉 15.1%；注射部位腫脹、硬結 10.5%；噁心、嘔吐7.7%；注射部位泛紅4.9%；發燒0.7%，大部分於接種後7日內觀察到緩解或消失。

至於不常見不良反應（發生率介於千分之一至百分之一）有接種部位搔癢、寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸等。罕見不良反應（發生率小於千分之一）則有顏面神經麻痺、眼壓過高。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應，如：呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

●接種後注意事項？

為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

●發燒可以吃什麼舒緩？

打完疫苗若發燒不適，可以吃退燒止痛藥緩解，不過，家醫科醫師許書華提醒，自行至藥局買藥要注意安全劑量，含乙醯胺酚成分的止痛藥，健康成人建議最大日劑量不超過4000毫克。