台北市議員羅智強昨（19）日在臉書針對國民黨主席選舉表態，引發不少討論。他今日表示，昨天臉書被許多同志夥伴洗板，心情難免受到影響，並感嘆，「這麼多年，難道大家還看不清楚，我幾乎是用命在和民進黨拚搏、戰鬥嗎？」

羅智強今日在臉書發文表示，被1450洗板對他來說是家常便飯，但這次不一樣，「這次來洗的，大多數都是我的同志夥伴」，說心情全不受影響當然是騙人的，心裡也不免感嘆，不管大家認不認同他對某些事的看法，這麼多年，難道大家還看不清楚，自己幾乎是用命在和民進黨拚搏、戰鬥嗎？

不過羅智強也轉念，「但也罷，與其問人，不如問山」，繼續爬山累積正能量，讓自己的心無限強壯，才能對抗豺狼虎豹一般的執政者。

此外，羅智強也分享，難得的中秋連假，今天起的比較晚，讓自己多睡了一點，一樣往陽明山上跑，之前經過夢幻湖途中，曾遠眺過竹篙山，今天就直接將它拿下吧！他並提到，竹篙山週邊有大量的草原低地，視野廣闊，從擎天崗出發，抵達礁堡後繞經竹篙山一圈回程，大約一個半小時，是輕鬆悠哉的路線。