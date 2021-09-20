南屯區數家知名餐飲業者，於中秋節前夕，聯合提供餐點慰勞黎明派出所的員警，讓員警忙碌之餘，也能感受到溫馨的中秋氣氛。(警方提供)

迎接月圓人團圓的中秋佳節，今年因疫情影響無法烤肉，少些過節的氣氛；在這個中秋連假的時刻，站在第一線的波麗士們依然堅守崗位，肩負起維護治安及交通的重擔。南屯區數家知名餐飲業者，於中秋節前夕，聯合提供餐點慰勞黎明派出所的員警，讓員警忙碌之餘，也能感受到溫馨的中秋氣氛。

警方指出，中秋提供佳餚的數家餐飲業者，包含御饌臻品、印月創意東方宴、熱浪島南洋蔬食等網路評價四星以上之知名餐廳，加上近期米其林必比登推薦之金之園草袋飯、富鼎旺豬腳餐廳也熱情響應，現場許多平時排隊預訂都不容易的珍饈美饌。

黎明派出所站長陳蓀裕還加碼提供應景的月餅禮盒，令員警們大飽口福，直呼吃完暖心又暖胃，還想打包回家跟家人分享美食；為辛勞的警察打氣充電，養精蓄銳後再出發。

黎明所長林澤聰表示，感謝疫情期間許多熱心民眾、業者鼎力相助，今年中秋節因疫情因素，台中市已公告禁止戶外烤肉活動，籲請民眾配合政府防疫規定，以減少病毒傳播風險，全民一起為防疫盡一份心力。