台中市政府警察局第三分局勤工派出所受邀參與中山醫學大學新生租屋博覽會，現場進行預防犯罪宣導。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

校園安全向來是警方關心的重點，台中市政府警察局第三分局勤工派出所日前受邀參與中山醫學大學新生租屋博覽會，從校外租屋住宅周邊環境、門鎖窗戶、照明設備等細微處，為大學新鮮人提供防竊建議，現場亦提供逼真的毒品樣品盒，讓同學們認識毒品、拒絕誘惑。

勤工派出所副所長陳奕宣日前率員警及志工隊員前進中山醫學大學新生租屋博覽會，許多學子是第一次在外租屋，交通便利性及租金經常是租屋的首要考量，然租屋處的安全性也是不可忽略的重點。

警方除從住宅周邊環境、門鎖窗戶、照明設備等細微處，提點選擇租屋處的注意事項外，也提醒學子們，從過去的經驗分析，宵小們多利用連續假期趁學生租屋處無人時行竊，故呼籲同學平時就要養成檢視門窗是否關妥的習慣，陳奕宣笑著說：對醫學院同學來說，像「共筆」這類貴重物品也要妥善保管放置，不要輕易給竊賊可趁之機。

陳奕宣叮嚀，同學們過去在父母的羽翼下成長，在相對自由的大學時期，學習自制、拒絕誘惑更是一門重要的課題。第三分局貼心準備逼真的毒品樣品盒，讓年輕學子認識可能偽裝成咖啡包、糖果的新興毒品，尤其毒品咖啡包非但沒有減肥功效，各種來歷不明的毒品混合一起服用，對身體的戕害甚大，過去就曾有查獲混合17種毒品的毒咖啡包案例，若又加上酒精或笑氣相互作用，甚至有致死的可能性。

進入大學生活後，同學們的網購需求亦可能增加，從過去詐騙案例中分析，學子們經常遇到「一頁式廣告」、「解除分期付款」等詐騙類型，請同學們謹記ATM並無解除分期付款功能，對於售價明顯低於市場行情，或只提供電子信箱或通訊軟體帳號的購物網頁多加提防。

警方呼籲，無論是預防住宅竊盜、詐騙或是面對毒品誘惑，只要多一分小心，就能避免受害。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！