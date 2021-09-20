北韓外務省今天表示，美國在印太地區成立的新防衛聯盟，以及近與澳洲的潛艦合約，可能會在這個區域引發「核武競賽」。

法新社報導，美國上週宣布與澳洲和英國成立新的三方安全聯盟AUKUS，作為戰略夥伴關係的一環，華府與倫敦並將提供核動力潛艦給坎培拉當局。

對此，北韓中央通信社（KCNA）引述外務省官員說法指出：「這些是極其不當且危險的行為，將打破亞太地區戰略平衡，並引發一連串核武競賽。」

北韓外務省新聞局對外報導室主任表示：「這顯示美國才是顛覆國際禁止核子擴散系統的罪魁禍首。」

擁核的北韓15日發射2枚飛彈並落入海中，數小時後，南韓成功試射1枚潛射彈道飛彈，成為全球第7個擁有這種技術的國家。

太平洋地區一連串試射和一起起防禦協議，凸顯隨著美中對立與日俱增，地區的軍備競賽也跟著加劇。

北韓外務省官員表示：「包括中國在內的鄰國自然會譴責這些不負責任的行為破壞了區域和平與穩定。」

美國總統拜登的最新澳美英防禦聯盟，廣泛被視為意在力抗中國崛起。

拜登政府與北韓的關係，顯示出美方已改變作風，不延續前總統川普與北韓領袖金正恩之間不尋常的外交兄弟情。

北韓外務省官員今天指出：「美國新政府上台後展現出更強烈的雙重標準行為，破壞普世接受的國際規範，並嚴重威脅世界和平與穩定。」

這名官員還說，「若我國安全因此受到不利影響，哪怕只有一點點」，北韓也「必當採取相應的反擊」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100920