網紅潔哥（李秉潔）為台灣知名遊戲實況主與主持人，以直率敢言的談話風格晉升鄉民女神，這幾日適逢中秋連假，難得出遊的她開心曬出照片，卻因為沒有戴口罩招來批評，見情勢不對她立刻刪除照片，也發文澄清當時情況，無奈直呼「正義魔人真的很煩」。

潔哥昨(19日)在臉書曬出「無罩」照片，遭網友集體砲轟沒有遵守防疫規定，對此，她也解釋只有在拍照時暫時將口罩拿下：「在完全沒人的地方，口罩拿下來10幾秒拍個照片，也會有人來酸，我這樣拍照還比去人擠人的地方來的安全多了吧！」但最後還是將爭議照片撤下。

潔哥直接槓上網友。（圖／翻攝潔哥臉書）

潔哥也忍不住在留言區抱怨，「正義魔人真的很煩」，透露自己去的景點都很冷門、沒什麼人，「我才敢這樣啊！」然而還是有網友認為，拍照最好也戴著口罩，防疫比美不美重要，認為潔哥畢竟是高人氣公眾人物，應該要帶頭表率，如果全程都戴口罩也不會再有爭議。

潔哥也大翻白眼表示：「可是在餐廳吃東西可以脫口罩？沒人的地方脫口罩拍照不行，我說實話這些人只是想酸啦」，認為這種邏輯根本是本末倒置，也有不少網友要潔哥別和酸民計較，凌晨潔哥又再曬出在房間為愛女喝奶的照片，並在內文反擊酸民：「林北包房脫罩喝奶」，表示自己這次在室內才脫下口罩。