澳洲終止與法國的潛艦交易，被法國痛罵「撒謊」，澳洲總理莫里森19日重申：國家利益擺第一。

澳洲撕毀與法國的潛艦交易，改與美國、英國聯手打造核動力潛艦部隊，遭法國痛批「撒謊」，針對巴黎不滿，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨（19）日重申：國家利益擺第一。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，針對棄單法國潛艦交易，澳洲總理莫里森昨日在記者會上表示理解法國的不滿，但強調「澳洲的國家利益優先」，「它必須是第一位，而且確實是第一位，我和拜登總統及強生首相建立的三邊關係最符合澳洲的利益。」

他說最終這項決定關乎這批由澳洲納稅人埋單的潛艦，在它們服役時能否完成任務需求，不過情資及國防建議都認為法國潛艦無法達成任務目標。

莫里森也否認法國的說謊指控，強調巴黎方面應該意識到澳洲準備喊停這項交易，「法國完全有理由知道我們有深切及嚴重的擔憂。」

美國、英國與澳洲聯手組成AUKUS戰略聯盟，協助澳洲打造核動力潛艦部隊，導致坎培拉終止與法國在2016年簽訂的總價達370億美元（約新台幣1兆）的12艘柴電潛艦合約，法國方面指出，他們在美英澳聯合聲明前幾小時才獲悉消息。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）18日接受法媒專訪時痛批美英澳的交易「存在撒謊、兩面手法以及重大背信和鄙視」，指出聯盟之間已經爆發「嚴重危機」，法國也已經召回駐美及駐澳洲大使「重新評估局勢」。

針對AUKUS引爆美法外交衝突，法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）昨日宣布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及美國總統拜登未來幾日內將通話協商，「我們要解釋。」他說兩國元首電話熱線是拜登要求的，雖然法國一開始的反應是「震驚」與「憤怒」，但現在是時候向前走了。

法國並未召回駐英國大使，勒德里安昨日嘲諷沒必要，因為巴黎深知英國的「一貫投機主義」。

針對法國譏諷英國投機，英國新任外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨日投書《週日電訊報》（The Sunday Telegraph），強調美英澳組成AUKUS聯盟，顯示英國已經準備好「理智」捍衛自己的利益。