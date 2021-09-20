行政院長蘇貞昌17日前往立法院專案報告國籍航空機組員隔離「3＋11」決策過程，國民黨舉牌抗議。（姚志平攝）

立法院在野黨團日前不滿意行政院所提「3+11」決策專案報告，國民黨立院黨團直接甩預算書、舉牌杯葛行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中上台報告，議事空轉整天。媒體18日追問陳時中如何看在野黨要求他「負責就下台」，他回應，「負責是（對）事情的負責」。此話一出引發網友熱議，有人直言，什麼叫對事情的負責？又到底負責了什麼？陳時中的解釋真是刷新五觀。

蘇貞昌17日和陳時中赴立法院進行3+11專案報告，當他準備上台口頭報告，藍委動員占據議場，高喊報告沒真相，要求退回重寫，並拿出各式看板，包含「3+11就是破口，陳時中下台」、「沒有調查沒有真相」等字樣；多名藍委憤而撕毀紙本，朝蘇揆方向丟去，但並未丟到蘇揆。

陳時中18日出席台灣性教育學會30週年學術研討會，否認3+11是破口，被媒體問及如何看在野黨要求他「負責就下台」，他則表示，「負責是（對）事情的負責」。

此話一出，引發不少網友在《中時新聞網》、《YAHOO新聞》相關新聞底下留言討論，「等著看下去」、「負責任是這樣嗎？」「懶得演了」、「真不懂負責的意思嗎？」「我想負責，但是我並不想下台，是這個意思吧？對吧？」「就直說不想下台不就好了」。不過也有網友認為現階段把疫情控制好最重要。