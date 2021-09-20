1名網友的女兒17日傍晚5點多搭乘雙北930公車時，先是感覺遭後座陌生人碰了一下，對方解釋在撿悠遊卡，她之後發現對方的手竟伸出身旁的椅縫摸她屁股，嚇得她通知司機，沒想到對方男子趁司機報警時，自行闖到前方按開門鍵逃走，司機當下雖一把抓住但仍被掙脫，司機也遭重摔全身多數擦傷。

該網友在臉書社團「我們是新店人！好山好水，就是愛新店」發文表示，她的女兒本月17日傍晚5點多搭乘930公車前往補習，途中發現後座乘客碰到她，原本以為是不小心，沒想到當女兒準備收拾下車時，發現對方的手在靠近窗邊的椅縫中摸她屁股，女兒當下質問對方，對方則辯解稱在撿悠遊卡。

該網友說，她的女兒隨即請司機報警，而該男子還說要與女兒一起等警方前來，而男子之後趁大家不注意迅速按下司機的車門按鍵，快速衝出車外逃離；司機員雖然第一時間有抓住對方，但也遭對方大力掙脫逃走，最後身上有多處擦傷，還不斷對她道歉，說應該要抓住對方的；她PO文是希望若再有女子受害，當下絕對不能隱忍，要及時跳出來逮住對方。

女子17日傍晚5點多搭乘雙北930公車時，先是感覺遭後座陌生人碰了一下，對方解釋在撿悠遊卡，她之後發現對方的手竟伸出身旁的椅縫摸她屁股。（翻攝自臉書）

其他網友留言表示，「孩子很勇敢冷靜，向司機先生舉發，值得讚許」、「女兒很勇敢，謝謝不姑息」、「謝謝勇敢站出來的當事人和原po，也非常謝謝當天幫忙的司機及民眾」、「我女兒也是坐930通勤上學！你的女兒很棒很勇敢」、「悠遊卡號+公車錄影+逃逸路線沿街都有錄影，很好抓，就看警察要不要認真辦而已」、「現在悠遊卡多數都實名制了，那個男的如果刷悠遊卡，報警應該就能抓到人！」