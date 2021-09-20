印度2名小學男童為了領取補助款在銀行開戶，然而日前家長確認款項是否入帳時，竟發現2人的戶頭分別暴增了6.2億盧比（約新台幣2.3億）和90.5億盧比（約新台幣34億）的鉅款，消息傳開後在當地引起一陣轟動，不過銀行很快就出面解釋，稱一切都是技術故障鬧出的烏龍，並暫時凍結了男童的戶頭，將錯誤的款項取回。

根據印度媒體報導，這起事件發生在比哈爾邦的卡蒂哈爾（Katihar），當地政府規劃對公立學校的學生提供1200盧比（約新台幣454元）的補助款，因此2名正在就讀小學6年級的男童古魯錢德拉（Guruchandra Vishwas）和尼泰（Nitai Kumar Vishwas），便到格拉明銀行（Gramin Bank）開戶，2人的家長也在本月15日，到銀行確認補助款是否有入帳，沒想到卻發現戶頭多出一筆鉅款。

古魯錢德拉的戶頭多出了6.2億盧比，尼泰的戶頭則多出了90.5億盧比，2人的家長都感到相當震驚，而這個消息很快就在當地傳開，不少民眾爭相到銀行確認自己的戶頭是否有多出的錢；對此格拉明銀行趕緊出面，解釋這起意外是由於銀行內部出現技術故障，所以已經暫時將2名男童的戶頭凍結，並對此事展開調查。

然而古魯錢德拉的父親卻指控，銀行不但把多出的款項收回，甚至連原本存在銀行裡的200盧比（約新台幣75元）也轉走，氣得要求銀行盡快歸還；至於尼泰的戶頭截至16日還有6000萬盧比（約新台幣2270萬）還沒被取走。