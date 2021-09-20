副總統賴清德今天表示，繼續深化台美關係，是重中之重的工作，台灣站在承受中國威脅的第一線，需要在美國領導的民主陣營，發揮積極正面的力量，密切合作。呼籲所有台美人幫忙，增進台美經濟、社會、文化等全方面的交流，也讓台灣成為全球海外台灣人感到最驕傲、最光榮的地方。

賴清德今天上午以錄影方式為「全美台灣同鄉會成立50周年慶祝大會」致詞表示，雖然美國COVID-19的疫情還是很嚴重，用網路或錄影方式來舉辦這次的大會，但他相信，大家共同參與、歡喜慶祝的心情絕對沒有受到影響。

他說，50年前，在美國的台灣鄉親，從第一代開始在當地落地生根，成立了全美台灣同鄉會，以「台灣囡仔」認真打拚的精神，一代傳一代、互相相挺到現在，成為海外最支持台灣、也是最有影響力的台灣社團之一。

賴清德指出，雖然大家現在住在美國，但是每一次當台灣需要幫助的時候，總是最優先幫忙台灣，發揮台灣人友愛善良的精神。尤其前幾個月，台灣COVID-19疫情較嚴重的時候，大家都透過種種方式，對國內疫情表達關心和鼓勵，實在讓人非常感動。

他說，去年，在美國疫情嚴重的時候，也同樣團結合作，幫助美國當地醫療院所醫護人員及朋友，協助宣揚台灣防疫成績，並且用「Taiwan Can Help、Taiwan Is Helping」的精神與良善的力量，協助政府援助其他國家防疫物資，呼籲支持台灣參加「世界衛生大會」，讓台灣走入世界，而且舉辦各種活動，讓美國主流社會看到台灣民主、自由、多元等人權價值的努力。

賴清德強調，台灣作為負責任的國際社會成員，在這次疫情當中，對國際社會展開無私的援助，受到很大的肯定。台灣已經被國際社會定位是民主成功的故事、可以信賴的朋友、世界良善的力量，這是台灣人民共同的驕傲。

在未來，他說，我們除了會繼續爭取參與國際組織，強化和友邦的合作之外，如何繼續深化台美關係，是重中之重的工作，特別是因應地緣政治的變化，台灣站在承受中國威脅的第一線，需要在美國領導的民主陣營，發揮積極正面的力量，密切合作。

因此，他希望透過所有台美人，不只是第一代，甚至第二代、第三代、第四代台美人的幫忙，增進台美經濟、社會、文化等全方面的交流，也期盼大家繼續在美國和我們共同為台灣的未來一起打拼，讓台灣成為全球海外台灣人感到最驕傲、最光榮的地方。