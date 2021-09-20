非洲豬瘟防疫之戰，為確保廚餘不成為傳播途徑，農委會9月1日起至9月30日禁止廚餘養豬，而農委會擬在10月後有條件重啟廚餘養豬，同時祭出退場獎勵金，依豬舍面積，最高獎勵金60萬元，農委會陳吉仲更說，這是「史上最好的獎勵機制」。不過民眾黨立委蔡壁如直言，豬農要的應是「史上最好的配套措施」，不需要給錢就萬事OK的土豪執政法，並質疑，是不是因管理方便，才只開放大型豬場高溫蒸煮廚餘？

9月1日起，全台禁止廚餘養豬一個月，眼看期限已經快要到了，農委會15日宣佈，10月開始，200頭以上養豬場若要使用廚餘養豬，需使用烹煮設備以90度高溫攪拌蒸煮1小時；199頭以下之畜牧場維持暫停廚餘養豬，並輔導轉型或離牧，相關細節將在近日公布。

因應非洲豬瘟防疫，農委會自9月起暫停廚餘養豬1個月並改以飼料餵食。（示意圖／資料照）

對此，蔡壁如今（20）日在臉書表示，自己半個月前的疑問似乎沒有得到解答，全台禁止廚餘養豬一個月，之後的政策是甚麼？走私豬隻就杜絕了嗎？現在又成為有條件的部分開放，小型養豬場不僅不能使用廚餘，若是私自蒸煮廚餘或動植物廢棄物，也會開出大罰單，迫使業者不得不另謀出路。

她認為，豬農要的不是史上最好的獎勵機制，而應該是「史上最好的配套措施」，給出高額獎勵金卻沒有輔導小豬農轉型，等於是用給錢就萬事OK的土豪執政法；再者，是不是因為管理方便，才只開放大型豬場高溫蒸煮廚餘？難道，政府的管理方便，不及業者與民眾的日常生活嗎？

蔡壁如以台北市為例，她指出，為杜絕非洲豬瘟，為讓閒置的養豬農舍得以活用，積極規劃將豬舍拿來種香菇已達到「設備轉型」，從環境上來思考，也不失為一個好方法。

防堵非洲豬瘟固然重要，蔡壁如說，但政府的當務之急更是應該思考廚餘的永續去化管道，除了先前提過的循環經濟及利用價值外，也可協助養豬產業發展在地特色，且民眾的生活已禁不起信口雌黃的朝令夕改了。最後，她也想問，某些友善生態養殖的豬隻，或原住民在山上養殖的放山豬，又要如何進行配套？農委會有思考過了嗎？