台中市府經發局推廣電子化政府，建置「公司及商業一站式線上申請作業系統」，開放使用電子送達的項目有設立、停復業、解散抄錄及大部分類型的變更案件，民眾透過線上送件、電子送達取件申辦，規費有減免優惠，節省人工送件時間成本，並於疫情期間避免群聚。

經發局長張峯源表示，現行核准公文除郵寄、自領兩種取件方式外，還可以電子送達取件，在送件申請時選擇電子送達，填寫收件人手機號碼及電子信箱，民眾接到簡訊及驗證通知後，就可立即下載電子公文，節省郵寄轉送時間，疫情期間還能減少直接接觸，一舉多得。

經發局指出，公司若需將電子文件轉印為紙本文件向機關申辦業務，機關可經由經濟部「公司登記電子函復公文及其他電子文件驗證平台」，驗證其公司登記文件是否正確有效，取代傳統核驗公司大小章方式。

民眾利用「公司及商業一站式線上申請作業系統」，申請使用電子送達，能更迅速、及時取得核准文件。