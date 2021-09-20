紐約洋基在季末關鍵時刻接連慘敗，前一場因為是菜鳥投手才被印地安人打了11分，不料20日出動王牌投手寇爾(Gerrit Cole)居然也被打了11分（寇爾5.2局責失7分），寇爾退場時還出現觀眾不滿的噓聲。寇爾賽後表示情況很糟，更棘手的是他不知問題出在哪裡。

寇爾說：「輸成這樣很糟，而且沒有找到一個可以針對處理的方向。即使我們保持信心，要從這種慘敗中站起來也並不容易，但我們別無選擇。」寇爾去年開始披上洋基戰袍出賽，他不是沒被痛打過，他今年7月底對戰光芒被打8分（責失7分），但他單場最多只被敲過8支安打，此戰他意外被打了10支安打。

「我就是沒辦法解決第3個人，沒辦法讓球躲開棒子。」寇爾不知為何會這樣，有人懷疑是寇爾投球動作被發現破綻，被對手猜到他要投什麼球。然而與他搭配的捕手東岡否認這個說法，「我認為寇爾的投球動作跟過去沒什麼不同。」東岡認為今天就是特別倒楣而已。總教練布恩(Aaron Boone)說：「一句話，我們得趕緊表現得更好。」

寇爾前一次對印地安人7局失1分奪勝投，此戰大概也只能說是手氣不好。印地安人近兩戰對洋基狂打22分，張育成也在季末獲得寶貴的打擊機會，他今年表現最好的系列賽是9月初對戰皇家，兩場4安打包括1支全壘打。這次對戰洋基，張育成刷新個人紀錄，兩場5安打帶有1轟，也在寇爾手中擊出安打。