PTT鄉民回應釋迦、蓮霧禁止輸中事件(翻攝PTT)

中國海關昨日宣布因檢驗出蟲害，決定自今日起禁止台灣釋迦、蓮霧輸入中國。農委會隨即宣布將拿出10億補助，PTT鄉民昨夜發文酸「以後外銷賣不好，出一批有問題的到對岸再自己去海關檢舉，晚點就能等政府高價收購」。民眾黨今日也發出聲明表示，光靠愛國心爆買，並非長久之道。

中國海關總署動植物檢疫司昨日發函通知各直屬海關表示，今年來中國海關多次從台灣輸至中國的蓮霧、釋迦等農產品中，檢驗出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧(Planococcus minor)」，因此要求自9月20日起暫停受理台灣蓮霧、釋迦報關。

農委會主委陳吉仲昨日得知消息後不久，旋即宣布，政府將啟動補助計畫，拿出10億幫助農民內外銷，包括內銷產期調節、電商銷售、農遊券加碼，以及外銷提高獎勵、加強新品項外銷等措施。

此事也引發PTT鄉民討論，昨晚有鄉民發文酸「台灣的SOP，如果外銷賣不好，不要急著倒掉，出一批有問題的到對岸，自己去海關檢舉，晚點等政府高價收購。」底下不少鄉民回覆「你不要這麼專業好不好。」

民眾黨表示，去年蓮霧外銷到中國佔比97％，釋迦95％。中國海關多次以檢驗出害蟲為由無預警禁止我國農產品進口，背後是否有政治因素、刻意找藉口惡意打壓，我們不得而知也難以預防。但從今年初的鳳梨事件到現在，這段時間農委會到底做了哪些努力，必須給國人一個說法。

民眾黨說，鳳梨事件最後是靠愛國心爆買支持農產品，但這並非長久之道，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，鳳梨、釋迦、蓮霧乃至於其他產業也是一樣，過度依賴單一市場對任何產業來說都不是好事。