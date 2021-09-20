被知名成人片商SOD（Soft On Demand）強推的日本AV女優青木桃，以「一流競泳選手」形象出道，不過這不是角色設定，而是她的真實經歷，原來她小時候被視為奧運奪牌希望栽培，之後因為亮眼外型轉戰演藝圈，但因星途不順進軍暗黑界，讓網友都直呼「SOD是真的」。

有PTT網友發現，SOD近日強推旗下片商STAR全新專屬女優青木桃，還為她設立專屬頁面，並把她打造成「AV界最強運動員」的形象，引起熱議，不過這不是隨便設定的，本名阿部星架的她，原本就是知名游泳選手。

青木桃擁有出色外型。(圖／翻攝自青木桃推特)

青木桃從3、4歲就開始學習游泳，小學3年級參加日本全國大賽，之後被列為奧運重點培訓選手，並連續3年參加日本全國大賽，被視為奧運奪牌希望之一，高中時她受訪表示，自己的夢想是參加奧運，因此每天清晨5點起床訓練，放學後也會訓練。

不過據AV達人一劍浣春秋透露，因她在訓練時受傷，導致無法進步，後來憑藉出色的外型轉戰戰演藝圈，參加過日本小姐選拔，可惜沒有什麼發展，在現實的經濟壓力下，選擇成為AV女優，據悉還因此和家裡鬧翻。

而她轉戰暗黑界後，也仿效其他女優開設推特帳號宣傳作品，並發文吐心聲，表示教練曾經告訴她，夢想和目標是不被設限的，「所以我想嘗試各種不同的事情」，消息曝光後，也讓網友直呼「這游泳成績非常厲害啊」、「SOD都是真的」

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