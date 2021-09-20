108課綱實施進入第3年，教育部國教署持續推動「空間活化補助計畫」，協助各高中改善及活化校園空間，110年度補助243校，共核定補助1億7200元；111年度也將持續補助。

教育部國教署每年皆舉辦「空間活化補助計畫」分區說明會，以讓各校更清楚更瞭解計畫內容，今年則因為疫情改為線上直播辦理。在說明會中，教育部建議學校從既有空間進行改善，將傳統老舊教室改造成具有共用性質的多功能教室。

學校成果方面，嘉義女中運用空間活化經費，將原本規畫不佳的會議空間改造成「多功能教學空間」，並運用意象設計融入美學概念，提供各類課程靈活運用，大幅減緩校內課室空間不足困境。

中興大學附屬高中將原本沉悶老舊的國文專科教室改建，除了整體風格及色調變得輕鬆活潑，教室後方的油畫大圖輸出及教室前方的造型竹篩，營造了國文科典雅的風格。

教育部國教署表示，學校經由該計畫所改造的教學空間，除滿足師生需求，也可活用於各項校內活動，更透過相關配套措施的協助，促進108課綱才能更穩健的推動。