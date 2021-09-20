說到台灣平民美食，金黃酥脆又可口的炸雞絕對是大家心目中排行前三的不二選擇！到底台灣人有多愛吃炸雞呢？據行政院統計，2019年國人吃掉近2.4億隻雞。不過炸雞除了可以讓你一飽口腹之慾，還能依據愛吃的部位分析個人的愛情觀和性格唷！同樣是「炸雞天堂」的韓國最近吹起一股「炸雞心理測驗」風潮，透過簡單的一個問題，就能幫助你更了解自己內心的想法唷~

國民美食炸雞，也能測出你的潛在人格。（示意圖／達志影像）

《Q：現在桌上放了一盤熱騰騰剛起鍋的炸雞，你會最先挑哪一塊來吃呢？》

A. 雞腿

B. 雞翅

C. 雞胸

D. 其他部位

想好你的答案了嗎？趕快來看分析準不準！

【A.雞腿】

內在人格特質：你是一個很有積極有想法、對自我要求比較高的人！寬以待人、嚴以律己，不僅對人好、個性大方隨性，但是在處理重要的事情上，又可以以氣勢壓倒他人，抱著沈穩的態度解決問題。

愛情觀：對愛情執著、專一，一旦進入感情世界，就會想談一場轟轟烈烈的戀情！你不在乎另一半外表，只想找到可以相處長久的心靈伴侶，因此當認定某一個人的時候，就不會輕易放手。

【B. 雞翅】

內在人格特質：對於身外之物的名和利看得很淡，個性低調不愛計較也不喜歡與人爭奪。在待人處事上個性隨和，抱著隨遇而安的心態過生活，雖然看似無欲無求，不過當遇到事情時又會非常積極、努力，鮮少對他人抱怨。雖然個性慢熟，但總是在背後默默關心別人，懂得拿捏分寸，對待朋友就像家人一樣。

愛情觀：在感情世界裡，你是個自尊心高、同時又有點遲鈍的人，即使身邊有不少異性對你有好感，你也完全不知道對方是在表示對你的關心，不知不覺錯失了緣分！但一旦陷入愛情裡，就有可能會因為付出太多，讓朋友常常擔心你受傷、受委屈，不過相對來說、跟你在一起的另一半是非常幸福的，因為你懂得照顧他人。

【C. 雞胸】

內在人格特質：你是一個體貼的好人，懂得幫助別人而很大方、不藏私，這樣將心比心的個性自然擁有很多好朋友！不過因為感情較細膩、很多事情習慣藏心底的人，這樣的你是一個很好的聆聽者，朋友難過會很願意找你訴苦相談。

愛情觀：你的心思很單純，所以很容易相信別人，極度討厭別人撒謊！在戀愛上，一旦認定對方就會無條件為他付出全部，就算受到委屈，也還是會選擇原諒，軟心腸是你的優點也是缺點。

【D. 其他部位】

內在人格特質：鬼靈精怪是你的特質，不甘於被一件事情束縛！朋友眼中的你很有個性，擁有許多獨特想法、不隨波逐流，懂得察言觀色的你在團體中容易被注意到，直率的個性大家都很喜歡。

愛情觀：在感情上你是個感性理性兼具的伴侶，比起身世背景和外在條件，你更著重在兩人相處起來的感覺！因為無法一下子投入感情，所以很容易出現「友達以上、戀人未滿」的情況。不過當兩人成為情侶之後，你就會死心塌地，不會對對方失控發火、也不會過分寵愛，懂得抓住對方的心、讓對方更愛你；相對的，如果下定決心離開，你也是連頭都不回的類型。

韓國最近掀起炸雞心理測試風潮！（圖／新浪）

看完以上分析，大家覺得準嗎？喜歡吃炸雞的饕客們在大快朵頤前，憑第一直覺拿起你愛吃的炸雞部位，一起來測試「炸雞」心理測驗吧！