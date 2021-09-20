生涯7次奪冠，且擁有「Big Shot Rob」封號的退役球星羅伯特荷瑞，最近跟「俠客」歐尼爾一起痛批近年NBA流行的抱團文化，更強調自己相當佩服不肯抱團仍能摘冠的公鹿「字母哥」阿提托康波，卻沒忘記補上一句，「字母哥需要一個比布登豪瑟更好的教練！」

「我一直相當尊重阿提托康波的原因就是，他強調要自己做到這一切，要靠一己之力去贏下NBA總冠軍，事實上他做到了，所以我很尊重他的總冠軍與他這個人，」羅伯特荷瑞表示，「假如他有辦法再次奪冠，那麼我將成為他的頭號粉絲。」

針對近年盛行的抱團文化，羅伯特荷瑞不禁感概表示，「現在球員的心靈很容易受傷，真相總是很容易傷到人，他們總在覺得我們這些退役球員沒有尊重他們，事實上我們沒有，只要你盡全力打好球賽，打造你自己的球隊，我們就會尊重。」

只是羅伯特荷瑞沒忘記跟外界放話，阿提托康波需要一名比起現任公鹿總教練布登豪瑟更好的教練，畢竟布登豪瑟在今年季後賽初期，曾傳出沒有奪冠就要下台的謠言，儘管隨著公鹿奪冠，這個謠言不攻自破，荷瑞仍認為公鹿或許該考慮換一下總教練了。