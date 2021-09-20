中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，有天使美顏、魔鬼身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，她時常在社群分享生活近況，曬出性感美照，IG擁有將近75萬人追蹤，日前她再度上傳性感照，只穿著半截小可愛，讓粉絲看得血脈賁張。

巫苡萱日前發文透露：「調整自己的定位，摸索新的方向，最近新的挑戰讓我相當期待，跨出舒適圈。」並貼出多張登山美照，只見巫苡萱穿著黃色運動內衣，豐滿上圍感覺隨時都要掉出，超深事業線更是一覽無疑，她身穿卡其色短褲，露出一截零贅肉腹肌，兩條馬甲線十分吸睛，逆天S曲線更是讓網友都看傻了眼。

登山辣照引來3.2人按讚，不少網友都興奮直呼：「美成這樣」、「太瘦了吧」、「辣個腹肌」、「美到冒泡」、「笑容跟身材很美」、「這個線條喜歡」、「苡萱好美」、「好漂亮，好可愛」、「腹肌有點猛猛的」、「性感美麗」、「天啊這樣好好看」、「戀愛了」、「腹肌」、「第二張的角度很好看…讚！」

巫苡萱是不少男性心目中的性感女神，先前推出電子寫真「苡見鍾情」也有不錯成績，人氣不斷高漲，事業運正旺，巫苡萱情場也得意，前陣子被拍到和「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX在大安區摟腰、拍屁股，男方也大方曬出2人放閃照，女神事業愛情兩得意。