23歲大陸女網紅痞幼擁有高顏值臉蛋，卻有超反差的7年玩車資歷，被封為「重機女神」，抖音粉絲高達1626萬，微博也有153萬人追蹤，只不過人紅是非多，她前陣子才請律師發聲明否認捲入性愛片，請網友別再造謠。逐漸走出低谷後，痞幼繼續拍片經營社群，獻出cosplay處女秀，還染了新髮色，種種變化讓部分網友一時沒認出。

痞幼將黑色秀髮染成青草綠，給人煥然一新的風貌，但是特殊色維持度稍短，17日上傳的影片中，她被一場大雨淋成落湯雞，連髮色都被沖刷下來，不少網友被逗樂之餘，也留言向痞幼喊話染回去比較好，「颜色不太合適呀」、「呼叫痞幼染回黑髮的第15天！」、「頭髮還是染回正常顏色吧」。

除此之外，痞幼還挑戰cosplay首秀，扮成《美少女戰士》中的女主角之一月野兔，駕駛一台藍色敞篷車上路，超高調的行為吸引很多路人的目光，讓她尷尬癌發作，這樣的打扮也使部分網友一時沒認出，驚呼：「變裝出來的那一刻我居然看不出哪個是痞幼。」釣出本人苦笑回覆：「哈哈哈尷尬」。

痞幼最近改變造型，部分網友一時沒認出。（圖／抖音@痞幼）

痞幼因被網友瘋傳疑本人的私密影片外流，引發軒然大波，甚至爆出脫粉潮，對此痞幼在微博表示這件事對自己影響很大，被醫師診斷出輕度抑鬱症，上月28號決定到警局報案，並透過律師發聲明，強調片中女主角絕非痞幼，很多網友搞不清楚事實就在網路公開散播非法影片，惡意扭曲事實及言語污辱、毀謗，呼籲別再傳播以免觸法。

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