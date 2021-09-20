新北市金山區19日傳出一對父女陳屍家中，已死亡多日，警方初步排除他殺。（民眾提供／王揚傑新北傳真）

新北市金山區清水路一處獨棟別墅，19日晚間驚傳雙屍案，70多歲陳姓男屋主與30多歲的女兒陳屍在屋內2樓的沙發上，遺體已脫水呈乾屍狀，加上大門口貼滿水電催繳單，最早時間從7月開始，警方研判父女死亡時間恐超過2個月。

陳姓男屋主與兒子從今年1月就沒有碰面，陳男兒子因與爸爸聯繫不上，回到家又沒帶鑰匙，請來鎖匠開門後，赫然發現爸爸及妹妹陳屍2樓客廳，爸爸仰坐沙發上，妹妹仰躺在地板上，且遺體脫水發黑呈乾屍狀，立即報警。

警方封鎖現場採證，發現大門及1樓門窗均上鎖，但2樓的落地窗開啟，客廳電風扇的開關在開啟狀態，屋內擺設雖然凌亂，但並無打鬥跡象，初步排除他殺可能。屋內已停水停電，門口水電催繳通知單是從今年7月開始，初步研判兩人死亡多時，恐怕超過2個月時間。

鄰居也表示，因為疫情關係這1、2個月都沒有遇到屋主陳男，非常意外竟然發生這種事情。

此外，別墅庭院有架設監視器，將檢視硬碟內容釐清案情，今（20日）報請基隆地檢署相驗，釐清陳姓父女死因。

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