受疫情影響，監所收容人與家屬接見次數變少，雖然各矯正機關均有推行電話接見或行動視訊接見等措施，還是難解家人思念之情。1位家住台東縣卑南鄉因毒品案目前在泰源技訓所服刑的陳姓收容人母親寫信給所長林振榮 ，述說陳員入監後家中少了經濟來源，生活難以度日，希望能夠協助讓兒子早日假釋，幫忙賺錢養家。

經社工了解，陳員育有1對兒女均就學中、父母親均已年邁，且父親患有失智症長期往返台東與台中治療，家裡開銷只仰賴老人年金及陳母至附近廟裡打掃賺取微薄薪水維持，而陳員的大女兒遠在台中就讀大學，除靠打工賺取學費外，還要寄錢回家幫忙，並負擔阿公的醫療費及交通費，壓力很大有放棄求學的念頭。

適逢中秋佳節，為讓陳姓收容人的家人感受過節氣氛及表達關懷之意，日前由祕書李仁宏、調查科長及社工攜帶應節物資前往陳員家中關懷及慰問。

陳母表示，非常感謝泰源技訓所的關心，深深感受到社會的溫暖。而社工則電話聯繫上陳員女兒，鼓勵其一定要將學業完成，可以幫忙申請「受刑人子女就學補助」減輕經濟壓力，畢業後要將所學奉獻於社會，同時也能改善家裡的經濟狀況。

林振榮平常就要求同仁要多注意及關心收容人生活狀況，對於有困難的收容人家庭更應適時伸出援手，尤其在疫情期間受到影響的家庭為數不少，務必要詳細了解收容人家庭情況並適時提供協助。

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