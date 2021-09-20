1名車主日前行駛途中突然遭到路邊1輛黑車欲從停車格插入車陣中，反應不及差點撞上，黑車車主竟還一臉不悅在車內比了大大的中指，結果下1秒慘事發生，黑車車主未注意前方車況，竟直接爆衝撞上前方轎車，當下一臉無奈又氣憤地下車查看；影片公開後網友大讚好療癒，「舒服啦」、「真的是報應」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片是1輛轎車的行車紀錄器影像，該轎車行駛在路上，因前方遭到另輛銀色轎車擋住，駕駛於是準備逆向超車，沒想到越過前車後，突然遭到路邊1輛黑色轎車欲從停車格插入車陣，黑色內的車主眼見快撞上，竟不悅地在車內朝外比了大大的中指。

連假療癒影片 屁孩開車插隊怒比中指 下秒猛撞前車超懊悔

影片中，黑車駕駛朝後車比了中指後，疑似光顧著朝旁邊、後方看，未注意前方車況，竟直接爆衝、撞向前方另1輛黑車，巨大撞擊讓2輛黑車當場停在路中，比中指的駕駛隨即下車查看，下車後還不忘朝後方猛瞪一眼；影片曝光後，原PO笑說「比完中指好療癒」。

其他網友留言說，「真的是報應，笑死我了」、「這到底是低智商帶原者還是高白癡危險群啊」、「舒服啦」、「撞下去同時要幫他按喇叭慶祝啊」、「看三寶耍寶就是爽」、「不好意思我大概重複看了20次」、「希望每個不遵守交通規則的人都有這樣的回報」、「可以肉搜這天兵讓我笑笑嗎？」