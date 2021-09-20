柯淑勤今天陪龍劭華遺孀去挑塔位。（陳俊吉攝）

龍劭華遺孀謝雪貞外出去為老公挑塔位。（陳俊吉攝）

金鐘視帝龍劭華14日驟逝，享壽68歲，今（20）日是「頭七」，與龍劭華是拜把兄妹的的金鐘視后柯淑勤，一早9點半，便與其他拜把兄弟陪著龍劭華遺孀謝雪貞一起去挑塔位，她透露要去幫龍哥找好的家，「希望能選到好的位置，一切圓滿就好」。

柯淑勤表示，「要去看龍哥的新家，要排、要看方位，看有沒有空房，希望順利，剛剛有跟龍哥講，希望他保佑一切順利，希望能選到好的位置好」。被問有無夢見龍哥，她說「沒有啦！」龍哥家人也沒夢見他。

柯淑勤也透露下午1點法會將會在靈堂舉辦頭七法會，不過因家屬低調、沒有透露細節。