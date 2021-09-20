明天（21日）即是一年一度的中秋節，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，10大中秋節禁忌，除了忌吃形狀不圓的食物，更因月亮屬陰，越圓越大則表示陰氣越重，因此若要晚間外出賞月，必定要小心自身安全。

▍1.忌吃形狀不圓的月餅和水果

月餅與月圓都代表「團圓一家和諧」，因此中秋節應避免吃有稜有角的月餅，容易與人發生口角或衝突，也象徵不吉利，同時祭拜祖先神明時，也要挑選圓的水果，代表一切圓滿。

▍2.男生不要拜月亮

《燕京歲時記》記載：「中秋節惟供月時男子多不叩拜。」故京師諺曰：男不拜月，女不祭灶。男生若拜月，容易身體不適，或者受月球引力影響，睡眠品質恐變差。

▍3.不宜到海邊與河邊

中秋節受到月球引力影響，容易有潮汐變化，當日海浪比較大，若有風雨則會形成瘋狗浪，因此小孟老師建議，中秋前後不宜到海邊戲水遊玩。

▍4.女生不宜拜灶

《燕京歲時記》記載：「男不拜月，女不祭灶。」因古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰，女不拜陽以免沖煞。小孟老師分析，另一原因為古代封建時期男女授受不親，才會有此種特殊禁忌。

▍5.流產或身體虛弱者不宜賞月

因為月圓屬陰，也是陰氣較重的節日，容易傳遞陰氣，建議身體不好的人不宜賞月。

▍6.不要用手指指神明

中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著特殊神靈吳剛與嫦娥，因此不宜用手指直接指著月亮，以免對神明不敬。

▍7.不要逗兔子

民間相傳，嫦娥在人間時非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天時，也帶著兔子到月球，讓玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，故中秋節也稱為兔子節。小孟老師建議，有養兔子的人在中秋前後，要對兔子溫柔，不要逗弄兔子，以免人間的兔子有所感應，傳遞給月宮的兔子。

▍8.女性忌頭髮遮額頭

因額頭就像月亮的形狀，古人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此忌諱以頭髮遮額頭，當天要把額頭的瀏海撥開讓月神看，如此一來，就能得到月神加持，讓你桃花滿滿。

▍9.別在榕樹下或陰氣重的地方賞月

中秋節月圓為陰日，在陰日不宜在榕樹下或陰氣過重的地方賞月，以免沖犯到不好的氣場。

▍10.避免晚間游泳

進入夜晚，月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此晚間不宜到戶外游泳，避免對月神不禮貌。