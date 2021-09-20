(摘自詹長權臉書)

近日網紅四叉貓打完第1劑高端疫苗後，測得抗體「數值偏低」，引發討論。台大公衛學院教授詹長權近日在臉書討論新冠抗體檢驗的意義和運用，他引用英國政府的新冠病毒抗體檢測指引，指出只打完第1劑後若沒測到抗體，不用太擔心，尤其是不到56天內；因為99％的人打完第2劑的28天後，體內都有抗體。

詹長權表示，愈來愈多人透過國家篩檢、疫調追踪和自費方式，檢驗自己是否有新冠病毒抗體，有些國家甚至把抗體測試做為入境條件。其中以色列官方8月下旬開始普篩140萬3至12歲兒童的COVID抗體，以了解這個還沒辦法打疫苗族群的新冠肺炎傳播程度，並幫助其盡量正常上學上課。

詹長權也介紹了英國政府8月22日給一般科醫師提供的新冠病毒抗體檢測指引，提到感染新冠病毒後大多數人會產生抗體，特別是最具免疫抗原的刺突（S）和核衣殼（N）等2類蛋白。臨床上目前可於抽血後在實驗室檢驗「抗-S」或「抗-N」反應的抗體，而目前英、美和歐盟許可的新冠疫苗僅有S蛋白或基因。所以「抗-N」陽性證實曾感染新冠，「抗-S」陽性證實曾感染病毒或曾接種疫苗。

指引中提到，新冠病毒抗體在感染或接種疫苗後4天產生，並在暴露後35天內可以測得。其中感染過新冠者體內抗體效價可能在14天內迅速升高。但是現在還不能確定足以預防新冠病毒感染的「抗-S」中和抗體效價需要多高。

新冠病毒抗體檢驗可以檢測是否曾感染或接種疫苗，監測疫情發展，並幫助診斷新冠肺炎後遺症。全國性抗體普篩可以了解疫苗有效性，監控變異株的影響，並估計感染盛行率。

值得注意的是，打疫苗者和實際染疫者的抗體效價可能不同，甚至打不同疫苗也有不同反應。接種BNT和莫德納等mRNA疫苗者，極可能和染疫者有類似的抗體效價變化曲線；但是接種AZ等腺病毒疫苗者，接種1劑後可能會出現較慢的抗體反應。

指引也提到，只打完第1劑後若沒測到抗體，不用太擔心，尤其是不到56天內；因為99％的人打完第2劑的28天後，體內都有「抗-S」抗體。於T和B細胞驅動的免疫記憶的作用，在抗體效價的減弱低於可檢測範圍，也可能不會顯著降低疫苗的保護力，儘管可能暫時性輕度或無症狀感染。一般說來感染後的「抗-N」反應比「抗-S」衰減得更快，但是極可能10個月內都可測得到抗體。